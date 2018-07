Muie falsului stat paralel de la Vaslui | PAMFLET Dupa ideea absolut geniala a tanarului care lucreaza in Suedia de a-si inmatricula masina cu numarul MUIE PSD, au urmat o serie de replici absolut penibile care insa ne face sa spunem in cor: MUIE STATUL PARALEL! (n.r. drepturile de autor le detine un celebru scriitor de la Iasi). Si la Vaslui o serie de [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul francez Richard Gasquet, cap de serie 4, s-a calificat in finala turneului de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 501.345 euro, dupa ce l-a eliminat sambata pe elvetianul Henri Laaksonen cu 6-2, 6-3. In finala de duminica, Gasquet (29 ATP) va juca cu italianul Fabio…

- Un copil de un an si sapte luni din Barlad, lasat cel mai probabil nesupravegheat, a cazut dela etajul 4 al unui bloc, scrie Romania TV. Cadrele medicale de pe ambulanta au acordat copilului primul ajutor si l au transportat la Compartimentul de Primiri Urgente al spitalului din Barlad. Ulterior, baiatul…

- Comandament de vreme rea la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a chemat miniștrii la raport, in urma inundațiilor din intreaga țara. La ședința de urgența de la Guvern, convocat de premier, participa vicepremierul și ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, Ministrul de Interne, Ministrul…

- DE CE NE OCOLESC PLOILE?… Ultimele 48 de ore au adus tot felul de coduri de avertizare pentru judetul Vaslui, inclusiv codul galben de precipitatii. Din pacate, pana aseara, in mai bine de jumatate din comunele judetului Vaslui nu plouase decat cativa litri pe metru patrat, in timp ce in Iasi, Bacau,…

- AVERTIZARE INFOTRAFIC: MARS MOTORIZAT DINSPRE MOLDOVA CATRE CAPITALA IN DATA DE 19 MAI 2018 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca maine, 19 mai 2018, Grupul de intiativa civica ”Impreuna pentru A8” si Asociatia „Moldova vrea autostrada” organizeaza…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Carmen Bruma , relizator si prezentator de televiziune (n. 1977); Corneliu-Mugurel Cozmanciuc , deputat PNL de Iasi (n. 1978); Costin Sforaru , actor (n. 1982 ); Cristian Sofron , actor la Teatrul Nottara (n. 1958); Dan Bordeianu , deputat PNL/f. independent…