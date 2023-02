Stiri pe aceeasi tema

- Toxinele se „instaleaza” imediat in organismul nostru si ataca articulatiile in primul rand. Exista mai multe metode prin care putem sa ne curatam organismul pentru a scapa de durerile articulare. Iata unul dintre cele mai eficiente: Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem…

- Pentru corpul uman, mararul este o comoara de vitamine. Frunzele sale contin multe vitamine: B1, B2, pectina, niacina, acid ascorbic, carbohidrati, saruri mineralizate si multe alte vitamine utile. Fructele sale sunt de asemenea utile, contin grasimi si proteine, precum si diversi acizi care sunt utili…

- Ridichea neagra cunoscuta și sub denumirea de ridichea de gradina, este o planta folosita din vremuri stravechi in tratarea afecțiunilor gastrointestinale. Insa virtuțile terapeutice ale acestei plante nu se opresc aici. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu…

- Tușești și nu poți sa scapi de mucus? Avem un remediu eficient pentru tine: siropul cu miere și turmeric. Acest sirop poate vindeca tusea și poate curața plamanii fumatorilor. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la…

- Viața este un profesor ințelept care ia foarte mult pentru lecțiile sale.Nu este spusa pentru o vorba buna, ci confirmata de experiența. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Frunzele de aloe de casa (Aloe arborescens) sunt bogate in vitamina C si microelemente, cercetarile stiintifice aratand ca sucul plantei are o actiune bactericida si antiseptica puternica. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de…

- Siropurile de mai jos reprezinta o alternativa excelenta pentru cei care prefera o varianta naturala in locul medicamentelor. Inainte de toate, este bine sa știm de ce este mai bine sa preparam un sirop de casa in loc sa cumparam unul de la farmacie. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…

- Ceapa fiind tonica, anti-infecțioasa și terapeutica, este un aliment consumat din cele mai vechi timpuri. Ca aliment de baza sau condiment, roșie, galbena, verde sau alba, ceapa este un ingredient folosit de mii de ani. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit…