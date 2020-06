CEC Bank a facut un salt de cinci ani in digitalizarea serviciilor bancare, odata cu declansarea crizei Covid, dar a pastrat in acelasi timp reteaua traditionala si serviciile oferite in cadrul unitatilor teritoriale, a declarat Mugur Podaru, seful Directiei Operatiuni la Distanta in cadrul bancii, intr-o conferinta de specialitate. "Odata cu criza Covid, am facut un salt de cinci ani in digitalizarea serviciilor bancare. Asa apreciem noi. A trebuit sa prioritizam unele lucruri, astfel incat sa iesim in intampinarea nevoilor clientilor. Am pastrat in acelasi timp reteaua traditionala si serviciile…