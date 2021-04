Mugur Mihaescu revine pe sticlă, dar la televiziunea din orășelul său, Voluntari Mugur Mihaescu revine pe sticla. Nu se intoarce la Pro TV ori Kanal D, unde, candva, a avut recorduri de audiența. Garcea va avea propriul talk show la televiziunea din localitatea unde are domiciliul, Metropola TV din Voluntari. Postul patronat de edilul din Voluntari a intrat rla inceputul anului in grila marilor operatori de televiziuni prin cablu. Mugur Mihaescu (53 ani), a carui imagine va ramane legata de personajele sale intrate in folclorul național (lansare prin scenetele Vacanța Mare), se alatura echipei tanarului post care inca mai recruteaza personaje cu imagini publice. La Metropola… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

