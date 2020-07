"In 1986, pe cand faceam stagiul militar la Ploiești am fost, nu turnat, parat de un coleg de-al meu de camera, de 18 ani și el, ca și mine, ca scriu scrisori de dragoste, ca nu aveam SMS-uri pe atunci, unei fete din Franța. In urma acestei pare am fost chemat la domnul ofițer de contrainformații, care m-a bagat intr-o camaruța și m-a batut pana m-am cacat pe mine, dupa care mi-a spus ca Facultatea mea s-a terminat, ca voi fi trimis la Canal sau eventual intr-un batalion disciplinar, daca nu semnez un angajament. Avem 18 ani, l-am semnat, da!

Dupa un an jumate in care am crezut ca m-au…