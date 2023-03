Stiri pe aceeasi tema

- "Sa o voteze pe Kovesi, pe George Simion, omul lui Coldea, de fapt, sluga lui Coldea.Nu poți sa spui ca este omul lui Coldea, fiindca totuși Coldea il ținea undeva pe la glezne, pe la șitreturi, adica nu il baga in seama foarte mult. Doar il folosea, cum il folosește și acum. Banii din spatele AUR…

- "Fie ca este vorba de vaccinurile anti-Covid 19 (aici nu prea este loc de ras), de razboiul prezentat ca „natura moarta cu tancuri din Ucraina” (Marius Ghilezan), de economia occidentala care merge bine, dar pe un tobogan abrupt, soluție pentru aceste probleme grave a ajuns sa fie cea romaneasca, de…

- Anca Alexandrescu: Ne-ați pus la dispoziție niște documente, ele se afla la sediul Realitații. Elena Udrea: Da, și va voi mai trimite.Dosarele top-secret refuzate de instanțe vor fi prezentate exclusiv de postul nostru. Daca alții inchid ochii la faradelegi, Realitatea PLUS are curajul sa ii scoata…

- Iata ce se arata in raportul Institutului Gold, publicat de solidnews.ro , despre starea interna a PNL:"1. Evoluția recentaPNL a cunoscut in 2022 cea mai abrupta scadere in masuratorile efectuate de catre institutele de sondare, media scorurilor obținute așezandu-l pe locul 3 in opțiunile alegatorilor.…

- Enoriașii au facut apel la presa din Romania pentru a-l salva din situația grava in care se afla. Aceștia se roaga ca situația sa fie remediata. Mitropolitul Longhin este cunoscut pentru binefacerile nenumarate și pentru ajutorul pe care il ofera orfanilor, dar și tuturor celor aflați in nevoie. Parintele…