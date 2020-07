Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de oameni s-au strans, duminica seara, in Piața Victoriei din Capitala, pentru a protesta impotriva legii carantinarii și izolarii persoanelor infectate cu noul coronavirus, care urmeaza sa fie dezbatuta luni in Senat.Cei mai mulți dintre cei prezenți nu poarta maști de protecție și nu pastreaza…

- Parlamentului va incuviinta instituirea starii de alerta in Romania. PSD a strecurat o soparla. Managerii si directorii de spital nu pot fi schimbati din functie de Guvern in timpul starii de alerta, ci doar de autoritatile locale. Prin urmare, baronii locali PSD isi vor putea mentine in continuare…

- Sute de oameni s-au adunat, pentru a doua zi, in Piața Victoriei, pentru a participa la un protest impotriva Guvernului și a restricțiilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei, cu bannere sau steaguri, și au inceput sa scandeze impotriva Guvernului.…

- Sute de oameni s-au adunat, pentru a doua zi, in Piața Victoriei, pentru a participa la un protest impotriva Guvernului și a restricțiilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus, transmite...

- Jandarmeria București este in stare de alerta și monitorizeaza acțiunile grupurilor care intenționeaza sa se adune și sambata pentru a protesta in fața Guvernului, așa cum s-a intamplat și vineri. In acest sens, Jandarmeria București a transmis in aceasta dupa-amiaza un comunicat, prin care reamintește…

- Protest impotriva masurilor privind Starea de Alerta in fața Guvernului Aproape 100 de persoane s-au adunat în Piața Victoriei din Capitala, pentru a protesta împotriva masurilor privind Starea de Alerta, și nu s-a respectat interdicția privind adunarile publice și grupurile de…

- Protest in Piata Victoriei, in prima zi in care Romania a intrat in starea de alerta. Aproape 200 de oameni au iesit in strada, vineri, cu toate ca participarea la mitinguri este interzisa in timpul starii de alerta. Protestatari indeamna la nerespectarea regulilor institute de...

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de COVID-19 va pleca miercuri dimineata din Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…