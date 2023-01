Mugur Mihăescu, despre haosul cu cardurile de energie: “O mizerie!” Mugur Mihaescu, dupa ce și-a dat cu parerea despre ratarea intrarii Romaniei in Schengen și ii indemna pe romani sa nu mai apeleze la serviciile firmelor austrice, acum are un discurs savuros și despre haosul creat in sectorul energetic. „Tot ce este legat de energie pentru mine este un dezastru. Sincer, poate parerea mea subiectiva sau nu, pentru ca ce face omul ala la energie e no comment. In primul rand va aduc aminte de taxa cu soarele.(…) La fel cu calcularea prețului kilowatt-ului. Pai, hai sa spun din ce este format prețul kilowattului, prețul la producator, indiferent care e plafonat la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

