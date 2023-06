Stiri pe aceeasi tema

- Discutia despre scaderea dobanzii de politica monetara nu este pe masa deocamdata, fiind prea devreme sa se declare ca a fost castigat razboiul impotriva inflatiei, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, s-a aratat optimist in privința inflației. Acesta a afirmat ca, pana la finalul lui 2023, va scadea pana la 7%. De altfel, șeful BNR a mai afirmat ca exista, de asemenea, și riscuri ca inflația sa creasca, acestea fiind: piața muncii și piața…

- Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, organizeaza in data de 12 iunie 2023 ora 10.00 ndash; proba scrisa si 14 iunie 2023 ora 10.00 ndash; proba interviu , concursul de recrutare pentru urmatoarele functii publice de executie vacante pe durata nedeterminata:1 post Functie publica de executie Inspector,…

- O inregistrare video relateaza un episod petrecut in anul 2021 și care il are in prim-plan pe Mihai Lupu, președintele CJ Constanța.Amețit de aburii alcoolului, Lupu se indrepta spre casa, dar la volan se afla o alta persoana. Un polițist local ii refuza accesul in incinta și nu ridica bariera, din…

- Primaria Cuza Voda a semnat contractul de finantare pentru proiectul pentru "Asigurarea infrastructurii TIC sisteme inteligente de management local la nivelul comunei". Investitia va fi asigurata prin bani europeni PNRR si se va ridica la aproximativ 1,8 milioane de lei fara TVA . Contractul vizeaza…

