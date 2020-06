Stiri pe aceeasi tema

- Riscurile principale la adresa economiei si a finantelor tarii pe care Banca Nationala a Romaniei (BNR) le intrevede tin de evolutiile in planul sanatatii publice, sustine guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- Guvernul Frantei va aproba, marti dupa-amiaza, linia de creditare in valoare de cinci miliarde de euro, garantata de stat, destinata relansarii companiei Renault, afirma surse guvernamentale citate de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Planul de creditare urmeaza sa fie validat de Bruno…

- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca restrictiile de activitati in domeniul economic au fost determinate de riscul la adresa vietii si sanatatii oamenilor, iar acestea au fost limitate, nefiind oprit niciun santier. ‘Restrictiile de activitati in domeniul economic care au fost impuse…

- Raspandirea noului coronavirus este sub control in Republica Ceha si guvernul va continua redeschiderea prudenta a economiei, a declarat joi ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, transmite Reuters. Numarul de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus a ramas 100 in ultimele opt…

- Agenția de evaluare financiara Fitch a anunțat ca a inrautațit de la „stabila” la „negativa” perspectiva asupra ratingului de credit al statului roman și a reconfirmat totodata calificativul „BBB-” aferent datoriei guvernamentale romanești pe termen lung in valuta, fapt care menține obligațiunile de…