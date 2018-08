Mugur Isărescu, pensie. Dan Suciu: Se mai risipeşte un mit "Mugur Isarescu si-a depus dosarul de pensionare in august anul trecut, desi a implinit varsta de pensionare in 2014. Pensia pe care o incaseaza este conform legii actuale a pensiilor. In urma raportului care se aplica, atat a rezultat. Nu este o pensie speciala, se aplica pur si simplu legea pensiilor ca pentru orice contribuabil din tara asta. Are peste 45 de ani de munca. Au fost multe variatii pa cartea de salarii (...) Salariul este mult mai mare, dar nu este vreo suma care sa aiba ca rezultat o pensie asa cum s-a discutat multa vreme, ca ar atinge 40.000 de euro venituri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

