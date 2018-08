Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei nu urmareste "sa sugrume" cresterea creditului si nici cresterea economica, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intrebat despre masura de limitare a gradului de indatorare a populatiei. "Am discutat şi cu băncile.…

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, iar creditarea a depasit cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "După datele pe care le avem, sistemul bancar românesc a trecut…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom…

- "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar o inflatie negativa si scadere de preturi. De fapt, acest lucru s-a intrevazut, sa spunem asa, inca din luna iunie, cand am avut o crestere lunara a inflatiei foarte scazuta, aproape de zero. Acum lumea tot repetand ca rata…

- Analiza remitentelor banesti ale romanilor din strainatate arata ca unii au trimis bani in tara pentru a incepe activitati de afaceri, iar acesta este un lucru foarte bun, a afirmat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta "Migratia si antreprenoriatul - o valoare…