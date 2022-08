Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 13,9% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 7,5% pentru sfarsitul anului viitor, potrivit datelor prezentate marti de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, transmite Agerpres. BNR estima in mai 2022 o inflatie de 12,5% pentru…

- Rata inflatiei se plafoneaza la 15% in acest trimestru, urmand sa scada treptat pana in 2024, spune Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. El adauga insa ca nu este cea mai grava situație in care s-a aflat Romania, amintind ca țara a avut inflatie de 200 – 300%.

- Fara schema de plafonare inflația ar fi urcat la 20%, a declarat marți guvernatorul BNR Mugur Isarescu, care a prezentat raportul asupra inflației din trimestrul II al anului. Guvernatorul a evidențiat ca perioaada dobanzilor puternic real negative este depașita. Isarescu spune in prezent nicio țara…

- In toata problema inflației, care este un șoc și o situație dificila pentru romani, exista și factorul increderii in economie care poate contribui la destabilizarea prețurilor. "Zvonurile pot fi amplificate rapid și pot produce mult rau cetațenilor,...