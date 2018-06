Mugur Isărescu: Nu ne-a trecut prin cap să jucăm aurul la păcănele, cum sugera un personaj La 31 mai 2018, rezerva de aur administrata de BNR s-a mentinut la 103,7 tone, iar valoarea totala a rezervelor internationale (valute plus aur), la 31 mai 2018, era de 36,842 miliarde euro. Potrivit unor discutii purtate in ultimele luni in media, BNR ar trebui sa valorifice mai eficient rezerva de aur. Isarescu a considera ca asemenea operatiuni ar fi fost prea riscante si ar fi reprezentat o forma de instrainare a rezervei nationale de aur. "Plasarea aurului in operatiuni de arbitraj sau de tip speculativ ar implica un risc de contrapartida, iar acesta a crescut odata cu criza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

