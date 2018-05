Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat, luni, ca nu ia in calcul un nou mandat de guvernator al Bancii Nationale, intrucat are 70 de ani. "Nu mai pot. Am 70 de ani, nu? ... Nu este de actualitate întrebarea. De actualitate este soliditatea acestei instituţii. Credibilitatea ei este…

- Cei care fac judecati de tipul „vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei” gresesc, intrucat vom pastra un ecart intre dobanzi si rata inflatiei, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta. „Epoca -…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, luni, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2,25% pe an, incepand cu data de 8 mai, se arata intr-un comunicat al bancii centrale. Dobânda cheie era nemodificată din luna februarie…

- Pentru trecerea la euro avem nevoie de cel puțin 20 de modificari legislative ale BNR, in sensul intaririi independenței bancii centrale, a declarat guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, in timpul audierii de la Comisia Economica a Senatului. „Conform legislației europene,…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatia Romaniei are un nivel foarte scazut al acesteia, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii, pentru ca debitorii nu le-au inteles, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, la Parlament, ca ii va trimite o scrisoare oficiala Guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, in contextul creșterii ratei inflației. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…