Mugur Isărescu: Nu avem niciun gând să descurajăm creditarea "Pentru ca au fost suficient de multe interpretari in presa, in media, despre intentiile noastre trebuie sa o spun de la inceput foarte clar aici in fata dumneavoastra ca nu avem niciun gand sa descurajam creditarea. Dimpotriva, vrem sa o incurajam. Cautam si noi cai si asteptam si de la dumneavoastra dezbateri pentru incurajarea creditarii. Dar, intr-adevar, ne intereseaza o creditare sanatoasa, echilibrata pe componente, sustenabila si insist pe acest cuvant, chiar daca el este pasaresc, sustenabila. De ce? Pentru ca si o parte din dezintermediere, din scaderea creditarii la care am asistat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

