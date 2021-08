Stiri pe aceeasi tema

- Probabilitatea ridicata de manifestarea unui noul val pandemic trebuie avuta in vedere si intra in zona de monitorizare a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, precizand ca leul ramane o moneda comparativ mai stabila decat cele din regiune.

- Atletii constanteni au obtinut de-a lungul timpului rezultate foarte bune la concursurile la care au participat. Anul acesta pandemic i-a facut pe sportivi sa nu se poata pregati la capacitate maxima, astfel ca si rezultatele au intarziat sa apara. Profesorul Alin Larion ne-a explicat ca elevii sai…

- Din 2018, Fondul de rezerva și de intervenție la dispoziția Guvernului nu mai este doar pentru urgențe, așa cum ar trebui sa fie, așa cum avertizam de anul trecut menționând ca s-a transformat „într-un vehicul prin care banii sunt mai greu de urmarit”. Noul raport al Consiliului…

- Afectata de pandemie, industria a dat semne de oboseala pe primele trei luni ale anului 2021, fața de aceeași perioada a anului trecut. Daca in 2020, in luna martie a inceput lockdown-ul și toate activitațile economice au incetinit ritmul, in martie 2021 a insemnat revenirea ușoara a industriei. GdS…

- Moneda nationala s-a depreciat joi in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9227 lei, in crestere cu 0,30 bani (0,06%) fata de cotatia precedenta, de 4,9197 lei, conform agerpres Raportat la dolar, leul s-a apreciat, iar moneda americana a ajuns la 4,0381 lei, in…

- Dobanzile interbancare au cunoscut o evoluție descendenta in mai, luna in care BNR a decis sa mențina dobanda sa cheie la minimul istoric de 1,25%. Aceasta a permis celor care au contractat credite in lei, inainte de introducerea Indicelui de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC), sa scoata…

- Moneda euro va depași pragul de 5 lei in urmatoarele 12 luni, iar rata anticipata a inflației a inregistrat o valoare medie de 3,53%. Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului pana la 5.0062 lei/euro, in urmatorul an, se arata intr-un comunicat de presa. „Rata anticipata a inflatiei pentru…

- “Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 iaanuarie – 31 martie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020, in termeni nominali, a inregistrat o cresterepe ansamblucu 5,6% datorita cresterii comertului…