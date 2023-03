Pozitia prudentiala si financiara a sectorului bancar romanesc este adecvata, dar riscurile sunt in crestere atat la nivel local, cat si international, a afirmat joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei "Investitii in vremuri dificile: cum pot prospera firmele romanesti in noul context?", anunța Agerpres.

"Pozitia prudentiala si financiara a sectorului bancar romanesc - principala sursa de finantare a economiei - este adecvata. Cu toate acestea, riscurile sunt in crestere atat la nivel local, cat si international. Rata capitalului total a ramas adecvata,…