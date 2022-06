Stiri pe aceeasi tema

- Recent a fost publicat pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse proiectul de ordonanta de urgenta privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest” si „FamilyStart”, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Proiectul legislativ prevede,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca cei care vor intra in clasele a IX-a si a V-a in anul scolar urmator vor intra pe un altfel de sistem, care este rezultatul consultarilor in Programul ”Romania Educata”, iar rezultatele se vor vedea abia in 2027, dupa primul ciclu de patru ani. Sorin…

- Ministerul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca „Educatia juridica” va trebui sa fie un modul esential in cadrul disciplinei „Educatie pentru viata”, care va face parte din noile planuri de invatamant incepand cu septembrie 2023, informeaza AGERPRES . „Sustinem educatia juridica. O sustinem pana…

- Proiectul “Romania Educata”, despre care Klaus Iohannis și Sorin Cimpeanu au vorbit foarte mult, devine tot mai clar o abureala. Se pot formula tot mai multe argumente ca proiectul “Romania Educata”, ce ar trebui transpus intr-o noua lege a Educației, nu este altceva decat un alibi pentru a plasa mai…

- Rotaract Club și Asociația Pentru Tine Alba Iulia: Susținem educația albaiuliana, prin proiectul „Primul meu calculator”. Inscrierile continua și in luna aprilie Rotaract Club și Asociația Pentru Tine Alba Iulia: Susținem educația albaiuliana, prin proiectul „Primul meu calculator”. Inscrierile continua…

- Rezultate simulare Evaluare Naționala și Bacalaureat 2022: Ce note au primit elevii și care este situația pe țara Rezultate simulare Evaluare Naționala și Bacalaureat 2022: Ce note au primit elevii și care este situația pe țara Rezultatele de la simularea examenului de Bacalaureat sunt inca procesate…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara saluta adoptarea de catre Camera Deputaților a Legii care instituie data de 11 aprilie drept Ziua Educației Financiare. Romania are nevoie de creșterea gradului de cuprindere a educației financiare atat la nivelul publicului larg, cat și la nivelul elevilor și…

- Studentii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi se pot inscrie pana pe 18 martie la proiectul de formare juridica si antreprenoriala „Educatia juridica si antreprenoriala – cheia succesului in afaceri! (IUS SMART)", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital…