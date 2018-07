Stiri pe aceeasi tema

- ZF Bankers 2018, 4-5 iulie. 24 de bancheri, presedinti, CEO, vicepresedinti, directori executivi si 14 consultanti vor discuta despre situatia la zi a sistemului bancar din Romania, care se confrunta acum cu cresterea dobanzilor la lei, climatul legislativ tensionat sau reducerea oportunitatilor…

- ♦ Anul 2017 a adus doua schimbari importante in top 10 odata cu rocada Raiffeisen – UniCredit si CEC Bank - ING Bank l Niciun nume nou in top 10. Clasamentul primelor zece banci de pe piata locala, care detin 83,2% din activele totale, a in­re­gis­trat in 2017 doua modificari im­portante…

- Studiul reprezinta o continuare a preocuparilor dezvoltate de catre Patronat, in ultimii ani, de a analiza principalele particularitati ale pietei muncii din Romania si de a evidentia domeniile pe care se poate sprijini dezvoltarea durabila a tarii noastre in domeniul angajarii si competitivitatii fortei…

- Din 2012 pana in toamna lui 2017, BNR a avut o perioada de gratie: inflatia a scazut pana la deflatie, dobanzile la lei au scazut pana la un nivel la care nici guvernatorul Mugur Isarescu nu credea ca vor ajunge vreodata (Robor la trei luni 0,6%, iar dobanda de politica monetara la 1,75%), bancile…

- ♦ Lipsa fortei de munca ramane principala amenintare a cresterii economice a Romaniei, iar antreprenorii spun ca autoritatile trebuie sa se concentreze mai mult pe educarea tinerilor ramasi in tara si pe integrarea lor in campul muncii decat pe incercarile de a-i atrage inapoi ce cei plecati in…

- La nivel agregat, indicele BET, referinta bursei locale, formata din 13 constituenti, afiseaza un PER, re­pre­zentat de raportul din­tre capitalizarea bursie­ra si profitul net, de 10,27, in con­­ditiile in care zona Eu­ropei de Vest figu­reaza cu 18,3. Defalcat pe sectoare, cel mai mic…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, joi, la Palatul Victoria, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ministrul Eugen Teodorovici la Romania TV. Intalnirea nu apare totusi in agenda premierului publicata pe site-ul...

- La sediul SC RAJA SA are loc astazi o conferinta in cadrul careia vor fi prezentate cele mai recente activitati ale Companiei RAJA SA, dar si programele investitionale ce se vor derula incepand din acest an. La conferinta participa directorul SC RAJA SA, Felix Stroe, care a anuntat SC RAJA SA a fost…