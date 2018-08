Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom…

- "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar o inflatie negativa si scadere de preturi. De fapt, acest lucru s-a intrevazut, sa spunem asa, inca din luna iunie, cand am avut o crestere lunara a inflatiei foarte scazuta, aproape de zero. Acum lumea tot repetand ca rata…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat miercuri, la o conferinta de presa pe tema hotararilor luate de Consiliul de Administratie al Bancii, ca nu este confortabil cu avalansa de stiri despre evolutia ROBOR, mentionand ca a fost si la nivelul de 4% si „nu a murit nimeni…

- Rezerva de aur a Romaniei de la Banca Angliei nu a fost implicata in operatiuni de arbitraj sau de tip speculativ pentru ca acestea implica riscuri si castigurile sunt infime, a afirmat vineri Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, mentionand ca reprezentantilor bancii "nu le-a…