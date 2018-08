Stiri pe aceeasi tema

- "Am discutat si cu bancile. Ne uitam la date. Sub nicio forma nu vrem sa sugrumam cresterea creditului si nici cresterea economica. Sub nicio forma. Ne uitam la experienta altor tari", a raspuns Isarescu.Potrivit acestuia, masura va fi gata in aceasta vara, insa, cum "vara in Romania se…

- Banca Nationala a Romaniei nu urmareste "sa sugrume" cresterea creditului si nici cresterea economica, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intrebat despre masura de limitare a gradului de indatorare a populatiei. "Am discutat şi cu băncile.…

- Creșterea economica din acest an va fi apropiata de 4%, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Insa Guvernul are o estimare de 5,5%, astfel ca se pune problema finanțarii deficitului Romaniei, adica a cheltuielilor facute pe datorie. ”Cresterea economiei probabil…

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, iar creditarea a depasit cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "După datele pe care le avem, sistemul bancar românesc a trecut…

- "Dupa datele pe care le avem, sistemul bancar romanesc a trecut din pozitia de creditor in cea de debitor. Sa vedem in ce masura se confirma. Sunt mai multi factori care au contribuit la acest lucru. Noi i-am prezentat in trecut, in repetate randuri. Nu este niciun mister cu evolutia lichiditatii.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu a vrut sa valorifice aurul din rezerva nationala prin operatiuni riscante, sa-l ”joace la pacanele”, asa cum a sugerat ”un personaj”, pentru ca aceasta ar fi implicat o forma de instrainare a acestuia, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.…

- Ratele calculate la ROBOR sunt mai mari acum si pentru ca salariile si veniturile sunt mai mari, cresterea economica e mai mare, iar Banca Nationala va prefera dobanda mai mare pe leu decat deprecierea acestuia, sustine Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice…

- Ratele calculate la ROBOR sunt mai mari acum si pentru ca salariile si veniturile sunt mai mari, cresterea economica e mai mare, iar Banca Nationala va prefera dobanda mai mare pe leu decat deprecierea acestuia, sustine Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice…