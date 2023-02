Mugur Isărescu: „Există motive întemeiate pentru scăderea inflaţiei” BNR estimeaza o inflatie de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024. In noiembrie 2022, banca centrala estima o inflatie de 11,2% pentru finalul anului 2023. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca vede inflatia in jos. Guvernatorul nu da insa asigurari ca rata dobanzii de politica monetara nju va creste in viitor. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta din 9 februarie 2023, a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. „Noi avem prognoza pe care o avem si vedem inflatia in jos. Si nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul proiectat al ratei anuale a inflației IPC va cobori pana la 7 la suta in luna decembrie 2023, cu 4,2 puncte procentuale sub ultima estimare, se arata in ultimul raport asupra inflației publicat de BNR. Guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, a declarat ca vede inflatia in jos. Guvernatorul…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca vede inflatia in jos. Guvernatorul nu da insa asigurari ca rata dobanzii de politica monetara nju va creste in viitor. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta din 9 februarie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit descendent la 7% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. BNR estima in noiembrie 2022 o inflatie de 11,2% pentru finalul…

- Concurența cu cerealele mai ieftine din Ucraina este o preocupare tot mai mare pentru țarile est-europene, care au ridicat problema intr-o scrisoare comuna, inaintea reuniunii ministeriale de la Bruxelles. Ei se plang ca cerealele ieftine ucrainene in loc sa plece mai departe prin ”coridoarele de…

- Potrivit datelor comunicate saptamana aceasta de Eurostat, agenția europeana de statistica, prețurile alimentelor au continuat sa creasca in toata Europa, deși inflația a scazut pentru a doua luna consecutiv, transmite Euronews. Inflația prețurilor la alimente in UE a fost de 18,2% și de 16,2% in zona…

- Gradul de intermediere bancara din Romania este cu mult sub media europeana, țara noastra fiind ultima din UE la acest capitol, cu mult chiar și in urma celorlalte țari din regiune.In același timp, raportul dintre creanțele bancilor fața de sectorul guvernamental și activele bancare este unul…

- Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova organizeaza, in perioada 15-16 decembrie 2022, Forumul estic privind securitatea și gestionarea frontierelor. La eveniment vor participa șefii ai Poliției și ai Poliției de Frontiera din Bulgaria, Cehia, Estonia, Finlanda, Ungaria, Letonia, Lituania,…

- Premierul Nicolae Ciuca nu exclude posibilitatea ca un eveniment precum cel din Polonia, unde o racheta a ucis doi oameni intr-o localitate de langa frontiera cu Ucraina, sa se intample si in Romania.