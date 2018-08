Mugur Isarescu: Dolarul se va intari! Ce se va intampla cu leul?

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6428 lei/euro, in crestere cu 0,38% fata de nivelul atins luni. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 4,0000 lei la 4,0055 lei. Cursul francului elvetian…

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, creditarea depasind cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,...

- În Republica Moldova a crescut volumul de valuta straina. Astfel, potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei, în luna iunie 2018, gradul de acoperire a cererii nete de valuta din partea agenților economici prin oferta neta de valuta de la persoanele fizice a constituit…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6485 lei/euro, in crestere cu 0,19- fata de nivelul atins miercuri, pana la cel mai mare nivel din 8 mai pana in prezent. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat…

- Banca Naționala a Romaniei a facut public cursul valutar pentru 10 mai. Evoluția Euro este una buna pentru romanii cu rate, in condițiile in care moneda este pe un trend descendent, conform News.ro.Cursul BNR: Euro scade la 4,6397 lei; dolarul coboara la 3,9065 lei Cursul de schimb…