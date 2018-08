Mugur Isarescu despre plafonarea gradului de indatorare a populatiei: o decizie se va lua in vara asta!

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, guvernatorul Mugur Isarescu a indicat luna septembrie ca data probabila. „Cam in vara asta (..) Vara in Romania se prelungeste. Cam in septembrie. Am discutat si cu bancile. Sub nicio forma nu vrem sa sugrumam cresterea creditului", a declarat guvernatorul. digi24.ro

- "Dupa datele pe care le avem, sistemul bancar romanesc a trecut din pozitia de creditor in cea de debitor. Sa vedem in ce masura se confirma. Sunt mai multi factori care au contribuit la acest lucru. Noi i-am prezentat in trecut, in repetate randuri. Nu este niciun mister cu evolutia lichiditatii.…

- Creditul ipotecar este considerat de catre bancheri drept un bulevard larg, dar care, dupa parerea mea, debuseaza intr-o ulita ingusta si infundata, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de specialitate, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. 'Dumneavoastra, bancherii,…

- Conform documentului, in cadrul discutiilor avute in Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de institutie responsabila cu analiza si reglementarea conditiilor de creditare a populatiei, a prezentat aspecte referitoare la cresterea gradului…

- ♦ BNR vrea o dezbatere serioasa cu privire la creditul ipotecar, nu o discutie de tipul „alba-neagra“ ca Banca Nationala descurajeaza creditul sau omoara creditul ♦ Riscul de nerambursare este potential, dar poate sa devina real daca nu se actioneaza in sensul descurajarii factorilor care…

- BNR promoveaza o dezbatere serioasa asupra creditului ipotecar, nu una de tipul “Banca Nationala descurajeaza creditul sau omoara creditul”, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta de prezentare a Raportului asupra stabilitatii financiare.

- Foarte pe scurt, Banca Naționala vrea sa tempereze consumul, considerat pe buna dreptate un motor nesustenabil de creștere a economiei intr-o țara cum e Romania. Prin urmare, BNR incurajeaza creditele cu dobanda fixa și pune frana celor de consum (in special celor in valuta, cu dobanda variabila). ”Parerea…

- Pentru prima data de la aderarea Romaniei la UE, Banca Nationala a Romaniei va limita gradul de indatorare a populatiei pentru imprumuturile de la banci si IFN. Astfel, gradul de indatorare maxim pentru creditele pentru locuinte in lei cu dobanda variabila ar urma sa fie de 45%, in timp ce…