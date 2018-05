Mugur Isărescu: Ca economişti, avem responsabilitatea să acoperim deficitul de analiză economică "Aveti si avem cu totii, ca economisti, o responsabilitate sa acoperim acest gol, acest deficit de analiza economica si financiara. El a aparut si datorita faptului ca exista un principiu in comunicare, chiar daca nu suntem toti comunicatori, trebuie sa il stim, ca intr-un spatiu gol, neacoperit, vine exact cine nu trebuie. De aceea, formule pe care le aud de la multi dintre colegii nostri, inclusiv bancheri, "lasati-i sa vorbeasca, ca nu stiu ce vorbesc" mie nu mi se pare abordarea cea mai potrivita. Pentru ca ei acopera spatiul public, intoxica societatea cu tot felul de traznai, ca sa nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

