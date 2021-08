Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei estimeaza o inflatie de 5,6% pentru sfarsitul acestui acestui an, a anutat, luni, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Nivelul ei atinge deja cinci procente. „Balanta riscurilor la adresa traiectoriei inflatiei, in opinia noastra, este inclinata in sus, posibil persistenta a…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat de la 4,1% la 5,6% estimarea de inflație la finalul acestui an și de la 3% la 3,4% estimarea pentru anul viitor. Principalul motiv pentru aceasta creștere este scumpirea prețurilor la gaze, energie electrica, carburanți și materie prima, spune guvernatorul Mugur…

- Inflația va depași 5 la suta. Mugur Isarescu: „Creșterile de prețuri sunt semnificativ mai mari” Mugur Isarescu, Guvenatorul Bancii Naționale a Romaniei a declarat ca inflația care va fi anunțata peste doua zile va depași 5%, in principal din cauza scumpirilor la energie. ”Exista tendința sa se spuna…

- “Balanta riscurilor la adresa traiectoriei inflatiei, in opinia noastra, este inclinata in sus, posibil persistenta a dezechilibrului intre cererea crescuta si oferta insuficinta la anumite categorii de produse. (…) Exista factori care imping preturile in sus. Dupa acest varf, care este deja in prezent,…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat la 5,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 3,4% pentru sfarsitul anului viitor, conform unei prezentari realizate luni de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. “Dupa acest varf care este deja in prezent, il avem aici dupa noi,…

- Preturile la gaze naturale ar putea atinge niveluri record in aceasta iarna, in conditiile in care temperaturile ridicate din emisfera nordica, din ultimele luni, duc la scaderea stocurilor pe pietele-cheie, se arata intr-o analiza realizata de Reuters.

- Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat marți, pentru B1 TV, ca inflația e mai mare decat o arata statisticile și ca prețurile vor crește chiar mai mult decat este prognozat. In acest context, economistul i-a indemnat pe romani sa aiba grija cum cheltuiesc banii. Profesorul a inceput…