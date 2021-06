Stiri pe aceeasi tema

- Casa de vinuri a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a inregistrat, anul trecut, o cifra de afaceri de peste 5,2 milioane de lei, de la 4,1 milioane lei in anul precedent, si un profit net de 1,8 milioane lei, dublu comparativ cu 2019, conform Profit.ro. Firma…

- Casa de vinuri a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a inregistrat, anul trecut, o cifra de afaceri de peste 5,2 milioane de lei, de la 4,1 milioane lei in anul precedent, si un profit net de 1,8 milioane lei, dublu comparativ cu 2019, conform Profit.ro. Afacerea cu vinuri…

- Firma are 22 de angajati. Afacerea cu vinuri a guvernatorului BNR a raportat astfel cele mai bune rezultate de la lansare, releva date analizate de. WorldItineraries, site specializat in prezentarea destinatiilor turistice de lux, a publicat in 2017 un articol in care elogia Casa Isarescu, spatiul de…

- Cristian Țanțareanu a dat lovitura! Cunoscutul afacerist a investit deja 6 milioane de euro in noul proiect. Acesta a luat decizia sa se aventureze și sa ‘sparga’ o suma mare chiar saptamana trecuta. Ce detalii sunt cunoscute? Barbatul a facut dezvaluiri in premiera in cadrul unei emisiuni iubite. Cristian…

- Cifra de afaceri a magazinului de optica Lensa s-a dublat in primele patru luni, la 17,6 milioane lei, ), cu 91% in crestere comparativ cu perioada ianuarie – aprilie 2020, in timp ce cifra de afaceri cumulata de la infiintare, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2021, s-a apropiat de circa 25 de milioane…

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II, cu circa 7,6 milioane de participanti salariati romani, au incheiat luna martie din 2021 cu active totale de 80,2 mld. lei, record istoric, in crestere cu 5 mld. lei de la inceputul anului, relateaza ZF. Martie 2021 a fost prima luna de la infiintarea…

- Wintercom, producator şi distribuitor de fitinguri injectate din PEHD si PVC şi al soluţiilor pentru apa, gaz şi canalizare, nu s-a lasat influenţat de pandemie. Ba mai mult, business-ul nu a fost afectat deloc. Daca in primul trimestru al anului 2020, aceştia au realizat o cifra de afaceri de…

- 30% din cifra de afaceri reprezinta venituri din pietele externe. Compania a inregistrat in 2019 afaceri de peste 22 milioane euro si un profit operational (EBITDA) de 4 milioane euro. ”TotalSoft, unul dintre cei mai mari furnizori de sisteme informatice de business din Europa Centrala si de Est, a…