Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- BNR da alerta: 'Inflația crește din ianuarie 2024, dupa noile taxe și impozite!'Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat."In sedinta de astazi, Consiliul…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei , intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu ramane consecvent și continua sa ia masuri pentru reducerea inflației – obiectiv de mare importanța pentru intreaga economie și populație a țarii. Astfel, a luat decizia prelungirii plafonarii tarifelor la RCA pana la finalul anului. Fara o astfel de masura, milioane…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%, potrivit datelor INS. In august, comparativ cu iulie, rata inflatiei a fost 0,54%.…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%. Cifrele provin din ultimul raport dat publicitații miercuri, 13 septembrie, de Institutul…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.In…