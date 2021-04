Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, a obținut o sentința de la Curtea de Apel București prin care i-a fost admisa cererea de sesizare a Curții Constituționale privind doua articole din legea care vizeaza deconspirarea Securitații, scrie Profit.ro. Colegiul CNSAS a introdus o acțiune…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, in 2 aprilie, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale depusa de Mugur Isarescu, guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, conform . Isarescu a fost chemat in judecata in iunie 2020 de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care a cerut…

- Eugen Dijmarescu, ministrul economiei si finantelor in guvernul Roman, este cel care l-a propus pe Mugur Isarescu pentru aceasta funcție. Adrian Severin, ministrul reformei in acelasi guvern in anii ‘90, este cel care l-a instalat, formal, pe Mugur Isarescu la BNR.Pana sa fie numit guvernator al Romaniei,…

- Judecatorul pensionat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, primește o lovitura neașteptata! Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații l-a acționat in instanța. Concret, CNSAS solicita magistraților de la Curtea de Apel București sa constate calitatea de colaborator al…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 inceperea judecarii recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Citește și: Mugur Mihaescu…

- Recursul formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii se judeca la Sectia de Contencios Administrativ a Curtii Supreme pe data de 5 noiembrie. Termenul de recurs a fost fixat la mai bine de un an de cand Curtea de Apel Bucuresti…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 inceperea judecarii recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Pe 20 septembrie 2019, Curtea de…