Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile din bugetul de stat sunt la cel mai inalt nivel din istoria Romaniei, a declarat, vineri, presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc. Liderul PNL Neamt a precizat ca bugetul pentru investitii se ridica la 61,4 miliarde lei, cu 8,3 miliarde lei mai mult fata de anul trecut…

- Inainte de pandemia Covid-19, economia ceha se bucura de o crestere economica mai mare decat majoritatea statelor din Uniunea Europeana, datorita politicilor economice solide, deschiderii fata de investitiile straine directe si lanturilor valorice globale care au contribuit la ridicarea productivitatii,…

- Apartenența Romaniei la Uniunea Europeana este una dintre cele mai bune decizii care au fost luate de Romania in istoria recenta, avand impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetațenilor. Datorita liberei circulații, mulți dintre noi am avut oportunitatea de a vedea cum este și prin ”alte parți”.…

- Un lider din Partidul Național Liberal a fost diagnosticat cu infecție cu coronavirus. Este vorba despre președintele PNL Argeș. Liderul PNL de Argeș, Adrian Miuțescu, a fost diagnosticat cu Covid-19. „Am fost depistat pozitiv cu coronavirus. Retransmit apelul binecunoscut catre populație: protejați-va!(…)…