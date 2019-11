Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, le-a transmis, miercuri, celor din PSD Neamt sa respecte legea si sa nu influenteze votul de duminica prin metode ilegale. "Regret sa aud ca cei de la PSD ...

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, le-a transmis, miercuri, celor din PSD Neamt sa respecte legea si sa nu influenteze votul de duminica prin metode ilegale. "Regret sa aud ca cei de la PSD Neamt nu s-au impacat cu ideea ca nemtenii au votat in primul tur pentru victoria…

- Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc: Ii avertizez pe cei de la PSD sa ii respecte pe nemțenii și votul lor! Sa nu incalce legea! Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc trage un semnal de alarma și le transmite celor de la PSD Neamț sa respecte legea, pentru ca in mod contrar vor exista consecințe.…

- Presedintele filialei PMP Neamt, Bogdan Gavrilescu, a transmis, luni, un mesaj catre toti membrii partidului si alegatorii din primul tur ai lui Theodor Paleologu sa iasa la vot si in turul al doilea si sa il voteze pe presedintele Klaus Iohannis. "Nu boicotam, nu stam acasa, noi votam impotriva…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a cerut, joi, intr-o conferinta de presa, tuturor celor care in primul tur al alegerilor prezidentiale au votat impotriva Vioricai Dancila, sa fie prezenti si in turul al doilea si sa il voteze pe presedintele Klaus Iohannis. In acest sens, presedintele…

- Presedintele PNL Mures, senatorul Cristian Chirtes, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca liberalii nu se vor lasa cuprinsi de euforia castigului din primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, intrucat PSD nu este nici pe departe infrant, asa cum ar crede unii, potrivit Agerpres."Suntem…

- Votul romanilor de la alegerile prezidentiale arata ca acestia isi doresc in continuare ca Romania sa fie condusa de un presedinte responsabil, care lupta pentru drepturile lor, a declarat, luni, presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc. Parlamentarul a multumit tuturor romanilor care au iesit…

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, a declarat ca este onorat, dar si responsabilizat de votul pe care locuitorii judetului l-au acordat presedintelui Klaus Iohannis. Intr-o postare pe pagina lui de facebook, liderul PNL Neamt a multumit tuturor alegatorilor si a declarat ca este optimist si pentru…