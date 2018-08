Mu#ePSD. Iohannis sare în apărarea românului cu mașina anti-PSD ”Asa ceva nu am avut in Romania! Asa ceva nu e posibil intr-o tara democratica! Au inceput actiuni de neimaginat, persoane care indraznesc sa isi expuna public opinia anti-PSD sunt luati in plina zi de politie. ASA CEVA nu s-a mai intamplat in Romania din anii intunecati ai comunismului. Acolo am ajuns?”, a zis Iohannis. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

