Mucenici munteneşti, reţeta simplă şi rapidă a Jamilei. Sunt delicioşi VIDEO Mucenici muntenesti, reteta simpla si rapida a Jamilei. Ingrediente 400 de grame de mucenici 200 de grame de nuca macinata 200 de grame de zahar 2 batoane de scortisoara 1 esenta de rom 1 pastaie de vanilie un praf de sare coaja de porocala coaja de la o lamaie Mucenici muntenesti, reteta simpla si rapida a Jamilei. Mod de preparare Urmareste instructiunile si modul de preparare in video de mai jos Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

