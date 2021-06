Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a jerfi idolilor, este ucis. Sfantul Dorotei a fost o persoana care a avut parte de o educatie aleasa in…

- La Prusa, in timpul lui Iulian Apostatul (361-363), romanii au ridicat un templu si o statuie a lui Esculap, ca multumire adusa zeului pagan, cinstit de ei ca mare vindecator de boli. In acea vreme, s-a intamplat ca insusi dregatorul imparatesc al Bitiniei, Iuliu, sa se vindece la acele ape si, pentru…

- Ce este interzis sa faci in aceasta zi de sarbatoare? Datinile arata cateva obiceiuri stricte lasate in urma de stramoși pentru Paștele Morților sau cunoscuta Duminica Tomii. Ce nu trebuie sa faca azi creștinii ortodocși? Calendar ortodox: ce e interzis sa faci de Paștele Morților sau Duminica Tomii?…

- Preotul Alexandru Mazarache, de la Biserica „Sf. Constantin și Elena" din Suceava, care are calitatea de suspect in dosarul de ucidere din culpa in care se ancheteaza cauzele morții unui bebeluș de șase saptamani, intrat in stop cardio-respirator in timpul slujbei de botez, a dat ...

- Raportul medico-legal privind decesul bebelusului in varsta de sase saptamani intrat in stop cardio-respirator in timpul slujbei de botez de la Biserica ‘Sf. Constantin si Elena’ din Suceava a fost finalizat. Potrivit raportului medico-legal, moartea bebelusului a fost cauzata de ”insuficienta cardio-respiratorie…

- Sfantul Ipatie s-a nascut in Cilicia si a fost episcop in Gangra. A participat la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. In timp ce se intorcea de la Constantinopol,a fost prins si batut de ereticii novatieni. O femeie din grupul acestora l-a lovit pe sfant cu o piatra in cap si…

- Este sarbatoare mare pentru creștini, luni, pe 22 martie. In fiecare an, la aceasta data, un mare Sfant al creștinatații este praznuit de catre Biserica. Ce rugaciune este bine sa spuneți la inceputul celei de-a doua saptamani din Postul Paștelui.

- Sfinții 40 de Mucenici au patimit in localitatea Sevastia din Armenia, in vremea domniei imparatului Liciniu (307-323), la porunca guvernatorului Agricola. Cei 40 de mucenici erau soldați care au marturisit ca sunt creștini și din acest motiv au refuzat sa jertfeasca idolilor. Citește și: Ce trebuie…