Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) a anuntat, marti, ca testele rapide COVID-19 vor putea fi folosite de sportivi in competitiile interne, lucru care va permite astfel reluarea concursurilor de amatori ca urmare a cheltuielilor scazute. "Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, si Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, au semnat ordinul comun care va permite folosirea testelor rapide bazate pe detectia de antigen pentru sportivi. Ordinul comun nr.197/462/2021 urmeaza sa fie publicat in cel mai scurt timp in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, urmand ca la data publicarii si…