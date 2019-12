Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis continua vineri seria intalnirilor cu premierul Ludovic Orban si cu membri ai Guvernului. La intalnirea programata vineri, la Palatul Cotroceni, participa premierul, impreuna cu vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos. Joi, Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, astazi, cu premierul Ludovic Orban, cu vicepremierul Raluca Turcan, dar si cu ministrii Muncii, Mediului si Tineretului si Sportului, pentru a discuta despre masurile ”absolut necesare” care trebuie luate. Prim-ministrul Orban a precizat, miercuri, ca in cadrul…

- Premierul Ludovic Orban verifica luni stadiului lucrarilor demarate la obiective de investiții in perspectiva gazduirii meciurilor din cadrul EURO 2020, și anume: Steaua, Arcul de Triumf și Giulești.Premierul este insoțit in vizita pe șantierele stadioanelor de catre ministrul Tineretului…

- "Premierul Ludovic Orban este o calamitate in materie de administratie publica. Il provoc la o dezbatere, sa vorbeasca de Bucuresti pentru ca a fost viceprimar, insa e o adevarata calamitate. Licitatia pentru construirea Salii Polivalente s-a organizat in 2014. Nu eu am organizat aceasta licitatie.…

- Premierul Ludovic Orban si viceprim-ministrul Raluca Turcan au participat, marti, la instalarea in functie a noului ministru al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe. Acesta din urma si-a prezentat prioritatile in mandatul sau la sefia MTS, relateaza News.ro.Citește și: Premierul Romaniei,…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marți, ca descopera în fiecare zi noi gauri în bugetul de stat și plați care nu au fost facute, deși erau necesare. El a precizat ca sunt rambursari de TVA de peste cinci miliarde de lei care au fost întârziate și concedii medicale neplatite…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, marti, intr-o conferinta de presa cu ocazia preluarii mandatului de ministru al Tineretului si Sportului de catre Ionut Stroe, ca nu poate comunica o cifra pentru bugetul alocat MTS pentru anul viitor in conditiile in care in fiecare zi descopera cheltuieli…

