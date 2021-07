Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a cerut companiilor din sectorul feroviar sa inlature de urgenta intarzierea de la plata salariilor, astfel ca salariile personalului de executie al CFR SA vor fi virate in cursul zilei de marti, iar pentru personalul TESA viramentul va avea loc miercuri,…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii scoate la concurs 28 de posturi de executie la care se pot inscrie fie proaspat absolventi de facultate, fie persoane cu ani de experienta in spate, a anuntat marti ministrul de resort, Catalin Drula. "Concursuri pe bune la Ministerul Transporturilor si…

- Drula a precizat ca serul folosit este cel de la Johnson&Johnson, care se administreaza intr-o doza. ”Cabinet de vaccinare non-stop la Aeroportul Henri Coanda. De astazi, pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se pot vaccina intr-un cabinet special amenajat in zona…

- Pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda din Bucuresti se pot vaccina, de miercuri, intr-un cabinet special amenajat in zona publica a aerogarii, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, citat de Agerpres . „Cabinet de vaccinare non-stop la Aeroportul Henti Coanda.…

- COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finanțarii și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit incheierea in data de 29.04.2021, Contractului de Finantare nr.…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a inițiat astazi procedura de consultare publica cu privire la proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Statutului Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A. – CNIR, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența…