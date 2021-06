Directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), Daniel Manole, va fi revocat joi din functie, au anuntat miercuri seara reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI), dupa ce acesta a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita,



Potrivit sursei citate, referitor la punerea sub acuzare a directorului ARSVOM, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, saluta demersurile facute de DNA pentru investigarea faptelor de coruptie.



"De la inceputul mandatului, am spus…