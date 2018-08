Stiri pe aceeasi tema

- TAROM a cumparat, cu 586 de milioane de dolari, 5 avioane model 737 Max 8 de la Beoing, anunta compania americana care a fabricat aeronavele. In urma cum mai putin de doua luni, TAROM luase tot de la Boeing doua aeronave de mari dimensiuni, de tip Boeing 737-800 NG. Compania romaneasca nu…

- Documentația revizuita a proiectului de infrastructura a fost depusa partial de Consiliul Județean Ilfov (CJI) in data de 15 mai, iar acum „Ministerul așteapta ca beneficiarul sa depuna documentația completa necesara aprobarii proiectului”, au transmis reprezentanții ministerului, potrivit Mediafax.„Ministerul…

- Compania nationala de transport al calatorilor CFR Calatori va traversa foarte greu aceasta vara, deoarece nu va avea vagoane suficiente pentru a satisface nevoia de trafic, mai ales pentru litoral, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, pentru Agerpres.

- Motiunea simpla a USR impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, va fi dezbatuta in plenul de lunea viitoare a Camerei Deputatilor, urmand ca votul sa fie dat de deputati in sedinta de miercurea viitoare.

- Uniunea Salvați Romania anunța ca va depune o moțiune simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Șova. Catalin Durla, deputat al USR, a precizat ca Șova este un ministru “anti-autostrazi” și a reluat afirmația in care Șova a declarat ca daca se vor face autostrazi multinaționalele vor pleca…

- In perioada mentionata, au fost depistate 520 de persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 65 erau din Prahova, 46 din judetul Arad si 40 din Ialomita. De asemenea, in domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.574 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 4,84…

- Cele doua noi aeronave care au intrat vineri in flota TAROM – “Mihai Viteazul” si ”Alexandru Ioan Cuza” – vor incepe de luni operarea comerciala si avem asteptari din partea companiei in a deschide rute transatlantice, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, la ceremonia de primire a aeronavelor…

- Deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda va întârzia, din cauza ca trebuie facute teste suplimentare, a declarat într-un interviu ministrul Transporturilor, Lucian Sova. ”Din pacate, sunt motive care ne determina sa nu putem receptiona aceste…