MS: Pacienţii ASIMPTOMATICI vor fi EXTERNAŢI din spitale Un ordin semnat marti de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prevede ca pacientii asimptomatici care sunt pozitivi la testul de control vor putea fi externati dupa 10 zile, daca nu prezinta simptome si medicul considera oportun pe baza criteriilor clinice, cu conditia izolarii la domiciliu pana la implinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare care decurge de la momentul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții asimptomatici și cei simptomatici care au forme ușoare de COVID-19 vor fi internați doar in spitale de faza 2 (spitale de pneumologie, nu de boli infecțioase) sau in spitale de suport. Ei vor putea fi externați dupa minimum 10 zile de internare, "in lipsa febrei și ameliorarea simptomatologiei…

- In acest sens, a fost aprobat Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatații nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistența medicala pacienților testați…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții bolnavi de coronavirus asimptomatici sau ușor simptomatici vor fi izolați acasa, dupa 10 zile de spitalizare. Decizia a fost luata pentru eliberarea parțiala a spitalelor, care s-au umplut in ultimele zile, odata cu creșterea numarului…

- Conform Ordinului semnat astazi, 23 iunie, de ministrul sanatații Nelu Tataru, pacienții bolnavi de coronavirus care sunt asimptomatici sau ușor simptomatici vor fi izolați acasa, dupa 10 zile de spitalizare, in anumite condiții. pacienții asimptomatici cu factori de risc, precum și pacienții simptomatici…

- Nelu Tataru: Nu putem da un asimptomatic acasa in prima zi Sursa articolului: Ministrul Sanatații anunța ca va da marți ordin pentru ca pacienții asimptomatici sa poata fi externați in termen de 10 zile Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministrul Sanatatii a precizat ca va semna marți un ordin de ministru in acest sens. "La propunerea Grupului Tehnic din cadrul Ministerului Sanatatii care se ocupa de evaluari, marti voi semna un ordin de ministru prin care pacientul asimptomatic sau simptomatic usor va beneficia de o internare de…

- Pana astazi, 1 mai, dupa primele trei zile de cand funcționeaza aparatul de diagnosticare real-time PCR, o parte din bolnavii internați la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț au primit rezultatul mult așteptat. Este vorba de 51 de pacienți care au fost declarați vindecați. Intre aceștia sunt și…

- Ministrul Sanatații a declarat ca Scenariul 4 se apropie și a propus ca medicii asimptomatici, dar infectați cu coronavirus, sa ramana in spitale și sa trateze pacienții infectați cu coronavirus."Noi, cei de la Ministerul Sanatații, am propus algoritmi de testare, sa ducem la domiciliu cazurile ușoare…