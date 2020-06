Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei Romane, Majestatea Sa Margareta, regreta moartea ultimului coleg de Clasa Palatina al Regelui Mihai I si afirma ca prin disparitia acestuia "Romania pierde un tezaur viu al istoriei contemporane". "Majestatea Sa Custodele Coroanei a aflat cu mare tristete de trecerea la cele vesnice…

- Custodele Coroanei deplange moartea celui mai tanar dintre verii primari ai Regelui Mihai I, Paul Brandram, "o personalitate discreta, generoasa si profund legata de familie". "Majestatea Sa Custodele Coroanei a aflat cu mare tristete trecerea la cele vesnice a celui mai tanar dintre verii primari ai…

- „ Regele Mihai , tatal meu, singur alaturi de Armata lui, a schimbat destinul unui continent intreg, la 23 August 1944. El a intors armele de partea aliatilor in cel de Al Doilea Razboi Mondial. Avea atunci 22 de ani. Apoi, el a rezistat in fata comunistilor timp de 50 de ani. Acest om a supravietuit…

- Custodele Coroanei, Margareta, si-a exprimat regretul pentru moartea celui de-al 80-lea suveran al Ordinului de Malta, principele Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, si a trimis o scrisoare de condoleante. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a aflat cu tristete despre trecerea la…

- F. T. In dimineața zilei de ieri, la intrarea in localitatea Romanești, pe sensul de mers Ploiești- București (km 49 +150), a avut loc un accident rutier grav, soldat cu decesul unei persoane și ranirea altor trei. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova,…

- Pictorul Pompiliu Dobrin, membru al Uniunii Artiștilor Plastici Buzau, a incetat din viața luni, 16 martie, dupa o grea suferința. Nascut in decembrie 1961, Dobrin a absolvit in anul 1980 Liceul Pedagogic Buzau (secția arte Plastice) și in anul 1992 Academia de Arta București. A devenit membru al Uniunii…

- Ervant Ilie Concegulian se numara printre cunoscutii constructori ai uriasilor de otel plutitor care sunt mineralierele de 55.000 si 65.000 tdw capacitate, petrolierele de 150.000 tdw, cargouri multifunctionale si navele cu instalatii moderne, realizate pentru prima data in Romania pentru flota nationala.…

- Antrenorul care l-a descoperit pe fostul internațional petrolist Aurel Joe Panait, profesorul universitar Constantin Laurențiu, a trecut in neființa zilele trecute, la varsta de 82 de ani! Nascut in 27.10.1938, profesorul Laurențiu Constantin a fost, intre anii 1963-1972, lector universitar la Iași,…