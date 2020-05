Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures are in atentie persoanele varstnice din Baia Mare. Prin intermediul proiectului „Varsta a treia-oglinda comunitatii” se doreste ca persoanele varstnice de peste 65 de ani sa beneficia gratuit de ingrijire sociala si comunitara la domiciliu. „Sunt 60…

- Direcția de Asistența Sociala a inceput astazi distribuția pachetelor cu produse de igiena și alimentare de stricta necesitate pentru 300 de persoane varstnice, care au solicitat sprijinul Municipalitații in aceasta perioada, fie pentru ca sunt persoane singure, fie sunt soț și soție, dar fara aparținatori.…

- Viitorul sta in voința noastra. E mesajul transmis de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei chiar de ziua ei. Fiica Regelui Mihai ii indeamna pe oameni sa ramana acasa și sa respecte masurile luate de autoritați.

- Cu ocazia sarbatoririi zilei sale de naștere, Majestatea Sa Margareta trimite romanilor primul sau vlog, vorbind despre noul coronavirus Covid-19 un mesaj de incurajare și, in final, mulțumește tuturor pentru felicitari și urari.„Astazi, sarbatoresc ziua mea de nastere in ingrijorare si confuzie.…

- Aproximativ 46 de milioane de americani ar putea ajunge someri in viitorul apropiat, deoarece companiile inchid serviciile care au "un contact ridicat" cu publicul, pentru a limita extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19), a avertizat miercuri James Bullard, presedintele Rezervei Federale (Fed)…

- Un numar de 53 de spatii de cazare individuale in unitatile hoteliere si vilele de pe Domeniul Regal Peles vor fi puse la dispozitia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cu titlu gratuit, pentru persoanele care vor fi nevoite sa stea in carantina. "Majestatea Sa Margareta,…

- Este oficial. Social - democrații vor amanarea plații ratelor romanilor. ​PSD pregatește un proiect de lege prin care cei care au nevoie sa poata fi pasuiți cateva luni de la plata ratelor bancare.Citește și: CAZ INCREDIBIL: o GRAVIDA bolnava de coronavirus a fost lasata sa plece acasa și…

- In conformitate cu dispozitiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de primar al municipiului Buzau, aduc la cunostinta publica faptul ca in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din 11 februarie 2020 a fost adoptata urmatoarea…