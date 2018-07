MRP: Cadrul legislativ privind condiţiile în care românii pot călători în străinătate cu copiii minori - îmbunătăţit Cadrul legislativ privind conditiile in care romanii pot calatori in strainatate cu copiii minori a fost imbunatatit, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP).



"Guvernul a adoptat azi, 17 iulie, un proiect de interes pentru romanii de pretutindeni. Astfel, prin Hotarare de Guvern a fost imbunatatit cadrul legislativ privind conditiile in care romanii pot calatori in strainatate impreuna cu copiii minori. Prin modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cadrul legislativ privind conditiile in care romanii pot calatori in strainatate cu copiii minori a fost imbunatatit, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP).

- Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, a vizitat, impreuna cu Consulul General al Romaniei la Bari, Lucretia Tanase, centrul de asistenta si protectie din Italia in care este gazduita si romanca Cristina Condrea.

- Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, a vizitat, impreuna cu Consulul General al Romaniei la Bari, Lucretia Tanase, centrul de asistenta si protectie din Italia in care este gazduita si romanca Cristina Condrea.

- Guvernul a adoptat astazi, printr-o Hotarare, o schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice.Aceasta schema de ajutor de stat este multianuala, se va derula pana la sfarșitul anului 2020, și va avea un buget anual de 50 de milioane de euro. Citește și: Abuzuri…

- Guvernul vrea sa afle detalii despre toate tranzactiile bancare ce depasesc 2.000 de euro. Opozitia sustine ca masura i-ar putea afecta pe romanii din strainatate care muncesc la negru si trimit bani acasa. Liberalii cred ca sumele trimise in tara vor trebui justificate, iar daca nu exista acte, vor…

- Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor si studentilor in vederea achizitionarii de calculatoare se va desfasura si in acest an. Astfel, Executivul a aprobat, printr-o Hotarare care modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 269/2004, indexarea plafonului de venit…

- Guvernul a majorat plafonul pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul programului „Euro 200”. Astfel, mai multi elevi si studenti ar putea sa primeasca bani de la stat pentru a-si cumpara un calculator nou. Executivul a aprobat, printr-o Hotarare care modifica normele metodologice de aplicare…

- Zeci de etnici romani din Ungaria, prezenti in aceste zile in Romania printr-un proiect al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), au vizitat duminica diverse obiective-simbol din Alba Iulia, in program fiind inclusa si o intalnire la Palatul Administrativ cu reprezentanti ai Consiliului…