"Mr. Saxobeat", piesa Alexandrei Stan, cifre impresionante adunate pe Spotify Desi este lansata in urma cu zece ani, melodia Mr. Saxobeat continua sa fie cautata pe platformele de streaming si difuzata la radiourile din intreaga lume, iar in sectiunea "Videoldquo; puteti asculta piesa de mare succes.Piesa Mr. Saxobeat va implini, pe 22 noiembrie 2020, 10 ani de cand a fost lansata pe celebra platforma si, pe langa numeroasele reusite obtinute pana in prezent, mai adaugam si cifrele impresionante adunate de catre melodie pe Spotify. Desi este lansata in urma cu zece a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Alexandra Stan este singura artista din Romania cu o melodie care depaseste pragul de 200.000.000 de ascultari pe Spotify. Mega-hitul “Mr. Saxobeat” poate fi inclus, cu usurinta, in viitoarele carti de muzica din tara, ca fiind prima piesa, lansata de un artist roman, care reuseste aceasta performanta.…

