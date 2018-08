Mr. Laurenţiu Cazan, coordonatorul jandarmilor: Avem o singură armă dispărută, a colegei noastre "Avem o singura arma disparuta. Este un pistol care este in dotarea Jandarmeriei. (...) Colega noastra il avea in dotare", a declarat joi, la TVR 1, Cazan. El a afirmat ca discutia in cazul femeii jandarm a fost dusa "pe o pista gresita". "Din punctul meu de vedere, discutia s-a dus pe o pista gresita. (...) Eu, personal, si noi, in general, ne bucuram ca acea jandarmerita n-a avut rani foarte grave, n-a avut mult de suferit, deci este un lucru imbucurator pentru noi. Nimeni nu este trist ca acea colega a noastra nu a avut rani mai grave. (...) Sansa (...) ei a fost ca a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 15:13 Maiorul Laurentiu Cazan, care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei, spune ca exista o singura arma disparuta, un pistol pe care il avea in dotare femeia jandarm lovita in timpul mitingului. ‘Avem o singura arma disparuta. Este un pistol care…

- Maiorul Laurentiu Cazan, care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei, spune ca exista o singura arma disparuta, un pistol pe care il avea in dotare femeia jandarm lovita in timpul mitingului. "Avem o singura arma disparuta. Este un pistol care este in dotarea…

- "Pe timpul restabilirii ordinii publice, pe zona Bd Ion Mihalache, in timp ce colegii nostri actionau, am descoperit un autoturism cu sticle incendiare, de unde oamenii se aprovizionau", a afirmat Laurentiu Cazan. El a apreciat ca s-a intervenit exact la momentul potrivit, pentru ca au avut…

- Coordonatorul actiunii jandarmilor din Piata Victoriei, maiorul Laurentiu Cazan, a declarat joi, la TVR, ca prefectul Capitalei a fost prezent la fata locului de la ora 16:00, iar ordinul de interventie a fost semnat in jurul orei 20:00. Referitor la faptul ca procurorii militari au reclamat ca nu au…

- Coordonatorul intervenției jandarmilor la protest, Laurențiu Cazan, a precizat ca turiștii israelieni au fost bruscați de jandarmi pentru ca ei se aflau intr-un taxi prezent intr-o zona unde și cei violenți foloseau taxiurile pentru a fugi, drept pentru care s-a decis sa se verifice fiecare mașina.…

- Coordonatorul intervenției din Piața Victoriei susține ca la intervenția de la protestul din 10 august au participat aproximativ o mie de jandarmi."Nu simt nicio presiune. nu am avut presiune asupra mea din parte nimanui, eu am fost principalul beneficiar al informatiilor. Au fost aproximativ…

- „In calitate de comandant al acțiunii vreau sa-mi cer scuze fața de cei care au suferit in mod gratuit in urma intervenției noastre și accept ca e posibil sa fi existat și asemenea cazuri”, a spus maiorul Laurențiu Cazan, coordonator al jandarmilor, in urma cu puțin timp. Laurentiu Cazan a dezvaluit…

- Plangerile penale depuse la Secția 1 de Poliție de protestatarii raniți vineri in Piața Victoriei, dupa intervenția in forța a Jandarmeriei, au fost transmise la Parchetul Militar. De asemenea, Parchetul Militar a anunțat ca luni va incepe audierea persoanelor vatamate in incidentele de vineri, dar…