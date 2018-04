Stiri pe aceeasi tema

- Anca Lungu este insarcinata in sase luni! Cunoscuta prezentatoare TV a parasit pupitrul Observatorului si urmeaza sa plece din tara. Duminica seara a prezentat pentru ultima data stirile Antena 1. Anca Lungu a avut parte de o surpriza de proportii duminica seara. Colegii de la Observator i-au pregatit…

- Deși a facut eforturi uriașe sa nu iși lase la vedere sarcina, ei bine, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata primele imagini cu burtica de gravida a Sorinei Docuz. Viitoarea mamica se menține intr-o forma de zile mari și are foarte mare grija de aspectul ei fizic. (VEZI ȘI: Fosta doamna primar…

- Pe atunci, Madalina sustinea ca isi doreste sa traiasca pentru fiica ei, scrie fanatik.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a trecut cu bine peste acest episod, iar acum isi vede linistita de viata ei. Beyonce de Romania si-a schimbat look-ul, la fel ca orice femeie care isi doreste sa inceapa un…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica in mega-exclusivitate imagini incendiare cu șeful celui mai mare lanț de hipermarketuri care activeaza la noi in țara și soția acestuia. Cei doi au „comis-o” in celebrul club LOFT din Capitala, consumand mult alcool alaturi de apropiați, iar, dupa ce au…