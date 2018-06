Stiri pe aceeasi tema

- Un leu a fost impuscat mortal joi dupa ce a scapat din gradina zoologica Planckendael, situata in nordul orasului Bruxelles, fapt care a generat consternare in randul grupurilor de aparare a drepturilor animalelor, precum si a unor politicieni,...

- Un leu a fost impuscat mortal joi dupa ce a scapat din gradina zoologica Planckendael, situata in nordul orasului Bruxelles, fapt care a generat consternare in randul grupurilor de aparare a drepturilor animalelor, precum si a unor politicieni, relateaza Reuters.

- Cel mai mare festival de sculpturi in nisip, Sand Magic Festival, organizat pe o plaja din Ostend, Belgia, debuteaza sambata si ofera publicului, anul acesta, creatii inspirate de francize cinematografice celebre, transmite Reuters.

- O leoaica de la gradina zoologica Planckendael din Belgia a fost ucisa de ingrijitori, joi dimineața, dupa ce a scapat din cușca ei, ingrozind vizitatorii, care s-au adapostit in magazinul de suvenire.

- O tanara de 21 de ani din Targu-Carbunesti, judetul Gorj, premiata la un concurs de creatie literara, care se mutase recent in Belgia, a fost ucisa cu 50 de lovituri de cutit, in locuinta pe care o inchiria in Bruxelles.Un site local sustine ca fata se prostitua si ar fi fost ucisa de un client.

- Companii majore de mass-media din SUA, printre care Los Angeles Times si Chicago Tribune, au fost nevoite sa-si inchida website-urile in anumite parti ale Europei, in urma regulilor stricte impuse de noul regulament european de protectie a datelor personale, GDPR, relateaza Reuters. General…

- Tribunalul corectional din Bruxelles i-a gasit luni pe jihadistul francez Salah Abdeslam, singurul supravietuitor al comandourilor responsabile de atentatele de la Paris din 2015, si pe complicele acestuia, tunisianul Sofiane Ayari, vinovati de tentativa de asasinat cu caracter terorist asupra unor…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan…