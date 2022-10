Atacantul-vedeta Kylian Mbappe, pe care presa l-a prezentat pe picior de plecare de la echipa de fotbal Paris Saint-Germain in repetate randuri, a venit din nou in fata presei si a asigurat ca "niciodata nu a cerut sa plece in ianuarie" de la club, informeaza AFP, potrivit Agerpres

