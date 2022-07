Mozambic: Un tată intenţiona să îşi vândă copiii albinoşi pentru ca trupurile lor să fie folosite la vrăjitorie Un tata care intentiona sa isi vanda cei trei copii albinosi astfel incat trupurile lor sa fie folosite in ritualurile de vrajitorie a fost arestat in nord-vestul Mozambicului inainte ca intelegerea sa fie finalizata, a anuntat politia locala, luni, relateaza AFP. Politia din regiunea Tete, strabatuta de fluviul Zambezi, i-a arestat weekendul trecut pe tatal si unchiul celor trei copii, dupa ce au fost alertati de un denunt anonim. Cei trei copii urmau sa fie vanduti in Malawi, pentru o suma totala echivalenta cu aproximativ 38.000 de euro, a declarat purtatorul de cuvant al politiei locale, Feliciano… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

